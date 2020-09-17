В смерти Тесака нашли интерес криминальных авторитетов 

В гибели националиста Максима Марцинкевича , более известного как Тесак, могут быть замешаны криминальные авторитеты, предполагают авторы Telegram-канала WarGonzo. По их словам, активист мог испугаться возможных последствий за донос на своих соратников.

Отношения с заключенными — немаловажный фактор давления на Тесака, который возможно не учитывается следствием, говорится в сообщении. Учитывая, что Марцинкевич согласился дать показания на своих сподвижников по делам об убийствах 20-летней давности, отношение к нему со стороны зэков могло измениться. Журналисты напомнили, что в криминальных кругах сотрудничество с правоохранителями никогда «не вызывало восторг».

«Мало ли, что они обещали сделать с ним — в случае если он подтвердит свои показания в суде», — предположил автор сообщения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», основатель портала «Гулагу.нет» Владимир Осечкин предположил, что к смерти националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО-3 могут быть причастны чеченцы. Кавказцы, которые, по его словам, в этом изоляторе являются лидерами, могли давить на Тесака из-за его националистических взглядов.

Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере 16 сентября. СМИ отмечают, что тело активиста было обнаружено в луже крови, а рядом лежал одноразовый бритвенный станок. Основной версией следствия является самоубийство. В распоряжении следователей есть предсмертная записка Тесака, адресованная администрации изолятора, в которой он просит передать личные вещи своей гражданской супруге.