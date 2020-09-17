СК РФ: Тесак признался в убийствах 

Националист Максим «Тесак» Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и до своей смерти успел признаться в серии убийств. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО №3, где он ждал пересылку в Москву. СМИ сообщили, что по предварительной версии Тесак покончил жизнь самоубийством, а в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок.
По словам Петренко, перед своим самоубийством Марцинкевич раскаялся и «осудил свои поступки», которые он совершил, «будучи приверженцем националистических взглядов».
«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — пояснила представитель СК России.
По ее словам, Марцинкевич подробно описал обстоятельства еще одного двойного убийства, о котором правоохранительные органы не знали.
«Описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления», — подчеркнула она.