Награда в 500 тысяч: В РФ объявлен розыск маньяка 

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Как сообщал «Рамблер», ранее в пресс-службе управления СК по Ярославской области рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер 9 и 14 лет с признаками насильственной смерти. Позднее стало известно, что девочки были изнасилованы. В совершении преступлений был заподозрен освободившийся из тюрьмы сожитель матери детей.

«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что «это страшное преступление» и необходимо «найти и наказать виновных».

«Приметы: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие», — написал Миронов.

Глава региона призвал всех, кто что-либо знает о местонахождении Молчанова, позвонить по круглосуточный телефон доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50, телефон дежурной части УМВД 8 (4852) 72-88-11 или набрать 102.