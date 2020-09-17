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Награда в 500 тысяч: В РФ объявлен розыск маньяка 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Награда в 500 тысяч: В РФ объявлен розыск маньяка
Фото: РИА Новости
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил награду в 500 тысяч рублей за информацию о Виталии Молчанове, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек. Соответствующее заявление глава региона опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
Как сообщал «Рамблер», ранее в пресс-службе управления СК по Ярославской области рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер 9 и 14 лет с признаками насильственной смерти. Позднее стало известно, что девочки были изнасилованы. В совершении преступлений был заподозрен освободившийся из тюрьмы сожитель матери детей.
«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что «это страшное преступление» и необходимо «найти и наказать виновных».

«Приметы: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие», — написал Миронов.
Глава региона призвал всех, кто что-либо знает о местонахождении Молчанова, позвонить по круглосуточный телефон доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50, телефон дежурной части УМВД 8 (4852) 72-88-11 или набрать 102.
Комментарии
Происшествия , Виталий Молчанов , Дмитрий Миронов , СКР , МВД , Ярославская Область
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