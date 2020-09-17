В Крыму трагически погиб известный священник

«Подробностей не знаю, но основная информация такая — находясь на отдыхе в Херсонесе, сорвался со скалы и разбился», — рассказал он.

Также Лоза сообщил, что познакомился с Шумским 17 лет назад, виделся с ним регулярно, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 тот исповедовал и причащал его на дому, а в последний раз они виделись летом, когда священник благословлял его на поездку в Крым.

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«В нем была какая-то внутренняя сила, основанная на вере, убеждениях, энциклопедических знаниях, широкой эрудиции и умении точно формулировать мысли. Он был прекрасным собеседником. Он получал литературные премии и был весьма уважаем в православном мире», — добавил музыкант, попросив подписчиков молиться об упокоении души Шумского.