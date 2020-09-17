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В Крыму погиб священник Александр Шумский 

Артём Кульша 29 минут назад
В Крыму трагически погиб известный священник
Фото: соцсети
Священник Александр Шумский скончался. Об этом музыкант Юрий Лоза сообщил в своем фейсбуке.

«Подробностей не знаю, но основная информация такая — находясь на отдыхе в Херсонесе, сорвался со скалы и разбился», — рассказал он.

Также Лоза сообщил, что познакомился с Шумским 17 лет назад, виделся с ним регулярно, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 тот исповедовал и причащал его на дому, а в последний раз они виделись летом, когда священник благословлял его на поездку в Крым.
соцсети
«В нем была какая-то внутренняя сила, основанная на вере, убеждениях, энциклопедических знаниях, широкой эрудиции и умении точно формулировать мысли. Он был прекрасным собеседником. Он получал литературные премии и был весьма уважаем в православном мире», — добавил музыкант, попросив подписчиков молиться об упокоении души Шумского.
66-летний Шумский, как сообщал «Рамблер», был иереем, клириком московского храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, преподавателем Сретенской духовной семинарии, членом Союза писателей России, лауреатом литературной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.
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Происшествия , Юрий Лоза , Александр Шумский , Эдуард Володин , Республика Крым
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