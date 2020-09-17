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Израненного отдыхающего нашли в лодке при странных обстоятельствах 

Lenta.ru 1 час назад
Отдыхающего нашли в лодке при странных обстоятельствах
Фото: globallookpress.com
Израненного британского отдыхающего нашли на набережной при странных обстоятельствах. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, днем в среду, 16 сентября, жителя Северного Йоркшира в возрасте примерно 20 лет обнаружили с серьезными травмами в районе причала Грейт-Ярмут на реке Буре. На место прибыли представители полиции, сотрудники береговой охраны, а также бригада скорой помощи.
Пострадавшего на вертолете доставили в больницу имени Джеймса Педжета (James Paget Hospital) в Эссексе, а затем в критическом состоянии перевели в больницу Адденбрука (Addenbrooke's Hospital) в Кембридже, где он впоследствии скончался.
Других подробностей инцидента не приводится. Местные правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
21 августа сообщалось, что турист из Швеции скончался во время отдыха в Анталье при загадочных обстоятельствах. Вечером мужчина отдыхал на вечеринке в гостинице, где употреблял алкогольные напитки, а затем отправился в номер, чтобы принять душ. Из комнаты, по словам родственников, он так и не вышел.
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Происшествия , МВД
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