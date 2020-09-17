ФСБ задержала подполковника МВД и его подчиненных

Полицейских подозревают в получении взяток. Их задержали на рабочем месте. 17 сентября суд должен вынести решение по мере пресечения.

Голиков и Коробейников были назначены на свои должности в 2019 году, а Григорьев начал работать главой районного ГИБДД в 2020 году. Голиков прибыл на Камчатку из Краснодарского края, его заместитель — с Алтая.