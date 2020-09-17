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Сотрудники ФСБ задержали подполковника МВД и его подчиненных 

Lenta.ru 46 минут назад
ФСБ задержала подполковника МВД и его подчиненных
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали руководителя управления МВД по Елизовскому району Камчатского края подполковника полиции Дмитрия Голикова, его заместителя Николая Коробейникова и начальника отдела ГАИ Елизовского района Никиту Григорьева. Об этом сообщает «Камчатское время».
Полицейских подозревают в получении взяток. Их задержали на рабочем месте. 17 сентября суд должен вынести решение по мере пресечения.
Голиков и Коробейников были назначены на свои должности в 2019 году, а Григорьев начал работать главой районного ГИБДД в 2020 году. Голиков прибыл на Камчатку из Краснодарского края, его заместитель — с Алтая.
Ранее 17 сентября сообщалось о задержании в Москве старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием. Размер вознаграждения составил 100 тысяч долларов.
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Происшествия , Сергей Никонов , Никита Григорьев , ФСБ , ГИБДД , МВД , Камчатский Край
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