Решена судьба уктусского стрелка 

Государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для уктусского стрелка Алексея Александрова . Об этом сообщает «Ура.ру».

Александров, как сообщал «Рамблер», — житель Екатеринбурга , инженер-конструктор Машиностроительного завода имени Калинина. В 2018 году он застрелил 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову на горнолыжном комплексе «Уктус». В 2019-м он был задержан. Александров признался, что пошел на преступление, следуя разработанной им программе возмездия за четыре тысячи обид, которые ему ранее нанесли другие люди.

В настоящее время Свердловский областной суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в его отношении. В ходе сегодняшнего заседания прокурор Татьяна Новосельцева попросила суд признать Александрова виновным и приговорить его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима

На заседании суда 14 сентября была продемонстрирована запись с камер видеонаблюдения, на которой Александров подходит к Солтановой и Кузнецовой, перед тем как выстрелить в них, а также фрагменты следственного эксперимента, на которых он демонстрирует то, как убивал женщин.