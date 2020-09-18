Подозреваемый в убийстве двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске начал давать показания, сообщает Следственный комитет РФ . Мужчина признал свою вину и заявил, что раскивается в содеянном.

По его словам, он не понимает, зачем совершил это преступление. Двойное убийство в Рыбинске произошло 15 сентября. Мужчина изнасиловал и убил двух сестер, пока их мать была на работе.

С места преступления подозреваемый скрылся. Задержать его смогли только спустя несколько дней. Все это время мужчина прятался в лесу.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что раскрыты детали поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Его задержали в районе Рыбинска Переборы

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