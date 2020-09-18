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Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске раскаялся 

Общественная служба новостей и ещё 87 10 минут назад
Подозреваемый в убийстве двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске начал давать показания, сообщает Следственный комитет РФ. Мужчина признал свою вину и заявил, что раскивается в содеянном.
По его словам, он не понимает, зачем совершил это преступление. Двойное убийство в Рыбинске произошло 15 сентября. Мужчина изнасиловал и убил двух сестер, пока их мать была на работе.
"Одну хотел изнасиловать, вторую убил и надругался"
С места преступления подозреваемый скрылся. Задержать его смогли только спустя несколько дней. Все это время мужчина прятался в лесу.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что раскрыты детали поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Его задержали в районе Рыбинска Переборы
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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Рыбинск
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