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Нетребко госпитализировали с коронавирусом 

Артём Кульша 39 минут назад
Оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.