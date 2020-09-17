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Стало известно содержание второй предсмертной записки Марцинкевича 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Обнаружена вторая предсмертная записка националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
В записке сказано, что Марцинкевич уже начал процедуру самоубийства.

— А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи! — говорится в записке.

Отмечается, что адресат послания не указан. Записка находилась в книге «Протекционизм и коммунизм», которую Тесак в другом письменном обращении просил передать гражданской супруге Екатерине. Предположительно, послание адресовано тоже ей.
Ранее сообщалось о первой предсмертной записке Марцинкевича. В ней он извинялся за доставленные неудобства перед сотрудниками СИЗО и просил передать жене письмо, книгу и ежедневник и утилизировать остальные личные вещи.
Тело Марцинкевича нашли утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительной информации, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.
По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия.
В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича три раза судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.
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Комментарии 9
Происшествия , Видео , Максим Марцинкевич , ФСИН
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