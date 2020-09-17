16 сентября 2020-го года стало известно о смерти одного из самых известных неонацистов России Максима Марцинкевича, известного по прозвищу "Тесак". Он пребывал в СИЗО в Челябинской области и ожидал перевода в одно из СИЗО Подмосковья для дачи показаний по делу 1999-го года. Тогда Максиму было всего 15 лет. "Тесак" прославился тем, что вычислял педофилов в интернете, устраивал с ними встречу от лица несовершеннолетних детей, после чего публично издевался над пришедшими на встречу мужчинами, снимая все на камеру и выкладывая эти ролики в социальные сети. По предварительным данным Марцинкевич совершил суицид.
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
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