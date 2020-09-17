Ми-8 аварийно сел в Магаданской области 

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Вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области . На борту находились три человека.

Ми-8 сел в 160 километрах от посёлка Омсукчан на территории артели компании «Полиметалл». По данным РЕН ТВ, вертолёт принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи установили причину схода с рельсов вагонов грузового поезда в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.