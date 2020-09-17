Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ми-8 аварийно сел в Магаданской области 

News.ru и ещё 13 53 минуты назад
Вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области. На борту находились три человека.
Ми-8 сел в 160 километрах от посёлка Омсукчан на территории артели компании «Полиметалл». По данным РЕН ТВ, вертолёт принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Как писал NEWS.ru ранее, следователи установили причину схода с рельсов вагонов грузового поезда в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
News.ru: последние новости
Соратник Марцинкевича о самоубийстве друга: «Не было предпосылок» Соратник Марцинкевича о самоубийстве друга: «Не было предпосылок» Чиновник, укравший 700 млн рублей, хотел купить должность в Москве Чиновник, укравший 700 млн рублей, хотел купить должность в Москве Расстрелявший 69 человек Брейвик просит об условно-досрочном освобождении Расстрелявший 69 человек Брейвик просит об условно-досрочном освобождении
Происшествия , Видео , Магаданская Область , Омсукчан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Новый потерпевший: приговор Ефремову могут отменить
Новый потерпевший: приговор Ефремову могут отменить
IT-компании Белоруссии договариваются о переезде в ЕС
IT-компании Белоруссии договариваются о переезде в ЕС
НАТО провело беспрецедентную операцию против России
НАТО провело беспрецедентную операцию против России
Видео
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
04:02
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение