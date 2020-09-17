Польская прокуратура просит суд арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info со ссылкой на пресс-секретаря Национальной прокуратуры Еву Бялик.

«Следственная группа № 1 Национальной прокуратуры обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленск-Северный», —сообщила Бялик.

По ее словам, обвинения, предъявленные инспекторам, касаются «преднамеренного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

Отмечается, что это первый шаг к выдаче международного ордера на арест диспетчеров. Если суд выдаст соответствующее постановление, правоохранители получат право принять меры для задержания подозреваемых.

Как утверждает Национальная прокуратура Польши, система радиолокационной посадки, используемая в диспетчерской аэропорта Смоленск –Северный, вышла из строя. Точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов перед диспетчерами. В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, была ложной. Утверждается, что хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолета, они якобы давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку. Прокуратура считает, что подозреваемые предвидели катастрофу и намеренно не предприняли мер для ее предотвращения.