«Пытали и перестарались». Адвокат о смерти Тесака

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две — сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.

«В течение последних трех месяцев его пытали и требовали от него признательных показаний. Я подозреваю, что эти люди продолжили свои действия и перестарались, а впоследствии сделали эту бездарную грошевую инсценировку с этой запиской, которую, наверное, заставили написать заранее. Либо это сознательное действие», — рассказал Михальчик.

ФСИН, по его словам, отвечала на безопасность Марцинкевича, в том числе от самого себя. При качественной проверке обстоятельств произошедшего проблем с нахождением виновных он не видит.

Впрочем, другой адвокат Марцинкевича Матвей Цзен в эфире НСН отметил, что считает маловероятным, что дело об убийстве будет возбуждено. «Шансы на возбуждение дела малы», — сказал он, хотя и подчеркнул, что считает произошедшее убийством.

Марцинкевич был основателем движения «Реструкт» (впоследствии запрещенного в России), а также «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами. Свой первый срок он еще получил в 2007 году — за нацистские выкрики во время дебатов в клубе «Билингва», а в 2009 году его признали виновным в экстремизме. В 2014 году Тесак получил срок за экстремистские видео во «ВКонтакте», а в 2017 году уже в заключении был приговорен к девяти годам за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. При пересмотре дела срок увеличили до 10 лет. Марцинкевич мог выйти на свободу весной 2021 года.