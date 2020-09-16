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«Пытали и перестарались». Адвокат Тесака озвучил версии его смерти 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
«Пытали и перестарались». Адвокат о смерти Тесака
Фото: Национальная Служба Новостей
Главное управление ФСИН по Челябинской области заявило о смерти известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в следственном изоляторе. По предварительной версии, он покончил с собой. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили обращение руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой открыть уголовное дело по факту его гибели в следственном изоляторе. С тем же обращением к Бастыкину выступили и его адвокаты.
Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две — сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.

«В течение последних трех месяцев его пытали и требовали от него признательных показаний. Я подозреваю, что эти люди продолжили свои действия и перестарались, а впоследствии сделали эту бездарную грошевую инсценировку с этой запиской, которую, наверное, заставили написать заранее. Либо это сознательное действие», — рассказал Михальчик.

ФСИН, по его словам, отвечала на безопасность Марцинкевича, в том числе от самого себя. При качественной проверке обстоятельств произошедшего проблем с нахождением виновных он не видит.
Впрочем, другой адвокат Марцинкевича Матвей Цзен в эфире НСН отметил, что считает маловероятным, что дело об убийстве будет возбуждено. «Шансы на возбуждение дела малы», — сказал он, хотя и подчеркнул, что считает произошедшее убийством.
Марцинкевич был основателем движения «Реструкт» (впоследствии запрещенного в России), а также «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами. Свой первый срок он еще получил в 2007 году — за нацистские выкрики во время дебатов в клубе «Билингва», а в 2009 году его признали виновным в экстремизме. В 2014 году Тесак получил срок за экстремистские видео во «ВКонтакте», а в 2017 году уже в заключении был приговорен к девяти годам за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. При пересмотре дела срок увеличили до 10 лет. Марцинкевич мог выйти на свободу весной 2021 года.
Ранее бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин рассказал в эфире НСН, что на самом деле могло произойти с Марцинкевичем.
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Происшествия , Егор Просвирнин , Александр Бастрыкин , Матвей Цзен , Максим Марцинкевич , СКР , ФСИН , Челябинская Область
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