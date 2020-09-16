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Пожар в общежитии произошел в колонии под Петербургом 

ИА Regnum 57 минут назад
Пожар произошел в воспитательной колонии
Фото: РИА Новости
Пожар произошел вечером 16 сентября в воспитательной колонии в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Буквально за день до этого суд обязал колонию устранить нарушения требований пожарной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 21:25 мск с улицы Севостьянова в Колпино, где расположено пенитенциарное заведение.
Прибывшие всего через девять минут пожарные установили, что происходило горение ветоши в здании не эксплуатируемого общежития, на третьем этаже.
Площадь пожара составила всего 1 кв. метр, он был ликвидирован силами персонала колонии еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
В связи с этим ЧП в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 15 сентября Колпинский районный суд удовлетворил иск прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях к колпинской колонии об обязании устранить имеющиеся нарушения в части исполнения требований пожарной безопасности. Нарушения должны быть устранены течение 12 месяцев.
Речь идет об обучении ответственных лиц по программе пожарно-технического минимума, оборудовании помещений извещателями пожарной сигнализации, организации проверки работоспособности сетей противопожарного водоснабжения, обеспечении исправности пожарной сигнализации и других.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , Колпино , Санкт-Петербург
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