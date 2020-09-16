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Оперативники ФСБ задержали целое подразделение российской полиции 

Lenta.ru 23 минуты назад
ФСБ задержала целое подразделение полиции
Фото: РИА Новости
В Псковской области весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского районного отдела внутренних дел (РОВД) задержан в ходе спецоперации. Об этом в среду, 16 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает Псковское агентство информации (ПАИ).
По данным ПАИ, операцию провели оперативники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) регионального управления МВД России.
4 марта 2019 года сообщалось, что сотрудники ФСБ России провели оперативно-следственные мероприятия в отделе МВД по городу Бердску (Новосибирская область). По словам очевидцев, отдел полиции штурмовали бойцы спецназа.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Псковское агентство информации , Псковская Область
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