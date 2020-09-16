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Трагедия в Рыбинске: в деле появилось новое обвинение 

Артём Кульша 1 час назад
Девочки, убитые в городе Рыбинске, были еще и изнасилованы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления СК по Ярославской области рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти и возбуждении по данному факту уголовного дело по статье «Убийство».
Сегодня в пресс-службе СК сообщили об установлении в ходе предварительного следствия факта совершения сексуального насилия в отношении девочек, возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Изнасилование» и его соединении с первым делом.

«В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства», — добавили там.

Также в пресс-службе СК сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в главное следственное управление СК и дать оценку работе органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение подозреваемого.
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Происшествия , Видео , Александр Бастрыкин , СКР , Рыбинск
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