Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак несколько раз писал о том, что не собирается кончать жизнь самоубийством. В Telegram-каналах разошёлся скан письма найденного мёртвым в челябинском СИЗО № 3 заключённого от 2014 года, в котором он утверждает, что в случае такого разворота событий, это будет означать, что ему «помогли».

Борьба не закончена. Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я …или … — значит, мне помогли. Очень сильно, — написал Марцинкевич в 2014 году.

В 2019 году в одном из своих писем он также говорил, что не собирается самостоятельно уходить из жизни. Кроме того, многие знакомые националиста говорили о том, что Тесак не раз просил их не верить, что он может совершить самоубийство.

Мне осталось 2,5 месяца до звонка, так что суицида с моей стороны не может быть ни в коем случае, — утверждал заключённый в 2019 году.

Подлинность данных писем не установлена, однако публикации на странице Марцинкевича во «ВКонтакте» появлялись таким же образом, поэтому есть вероятность, что всё это написал сам Тесак.

Не верит в суицид и адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик. Он заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Как писал NEWS.ru, челябинская прокуратура оценит действия сотрудников СИЗО, где умер националист.