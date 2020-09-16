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«Значит, мне помогли»: Тесак несколько раз говорил, что не пойдёт на суицид 

News.ru и ещё 17 51 минуту назад
Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак несколько раз писал о том, что не собирается кончать жизнь самоубийством. В Telegram-каналах разошёлся скан письма найденного мёртвым в челябинском СИЗО № 3 заключённого от 2014 года, в котором он утверждает, что в случае такого разворота событий, это будет означать, что ему «помогли».

Борьба не закончена. Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я …или … — значит, мне помогли. Очень сильно, — написал Марцинкевич в 2014 году.

В 2019 году в одном из своих писем он также говорил, что не собирается самостоятельно уходить из жизни. Кроме того, многие знакомые националиста говорили о том, что Тесак не раз просил их не верить, что он может совершить самоубийство.

Мне осталось 2,5 месяца до звонка, так что суицида с моей стороны не может быть ни в коем случае, — утверждал заключённый в 2019 году.

Подлинность данных писем не установлена, однако публикации на странице Марцинкевича во «ВКонтакте» появлялись таким же образом, поэтому есть вероятность, что всё это написал сам Тесак.
Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака
Не верит в суицид и адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик. Он заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.
В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.
Как писал NEWS.ru, челябинская прокуратура оценит действия сотрудников СИЗО, где умер националист.
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Происшествия , Видео , Максим Марцинкевич , ФСИН
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