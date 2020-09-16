Российский чиновник украл годовой бюджета города 

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Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский подозревается в хищении около 700 млн рублей, которые должны были пойти на ремонт и реставрацию зданий Выборга . Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, дело возбуждено по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «служебный подлог».

По версии следствия, чиновник использовал официальные документы, в которые были внесены ложные сведения о выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий в Выборге. При этом на самом деле ремонт не проводился, подчеркнули в СУ СК России по Ленинградской области.

По словам главы районной администрации Геннадия Орлова, хищения были обнаружены в ходе внутренней проверки.

«По словам Александра Болучевского, 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы , а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил», — говорится в сообщении на портале муниципального образования «Выборгский район».

В пресс-службе пояснили, что Болучевский был уволен в связи с утратой доверия.

Еще в декабре 2019 года на заседании муниципального совета Выборга Болучевский докладывал, что бюджет города на 2020 год составляет 712 млн руб., а бюджет всего Выборгского района — 5 млрд руб., напоминает «Коммерсант».