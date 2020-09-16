Российский чиновник украл годовой бюджета города 

Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский подозревается в хищении около 700 млн рублей, которые должны были пойти на ремонт и реставрацию зданий Выборга. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По данным ведомства, дело возбуждено по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «служебный подлог».
По версии следствия, чиновник использовал официальные документы, в которые были внесены ложные сведения о выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий в Выборге. При этом на самом деле ремонт не проводился, подчеркнули в СУ СК России по Ленинградской области.
По словам главы районной администрации Геннадия Орлова, хищения были обнаружены в ходе внутренней проверки.
«По словам Александра Болучевского, 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил», — говорится в сообщении на портале муниципального образования «Выборгский район».
В пресс-службе пояснили, что Болучевский был уволен в связи с утратой доверия.
Еще в декабре 2019 года на заседании муниципального совета Выборга Болучевский докладывал, что бюджет города на 2020 год составляет 712 млн руб., а бюджет всего Выборгского района — 5 млрд руб., напоминает «Коммерсант».
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о задержании замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова. Его подозревают в хищении более 600 млн рублей при реализации госпрограмм в период с 2013 по 2015 гг.