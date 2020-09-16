По словам Левковича, родные и адвокаты не могли связаться с Тесаком последние несколько месяцев. «Его все-таки нашли в красноярском СИЗО, но к нему опять же никого не пускали, ссылаясь на карантин», — добавил журналист.

Он подчеркнул, что когда защитника пустили к Марцинкевичу, националист рассказал о регулярных пытках при участии сотрудников ФСБ из Москвы. Тесак сообщил, что больше не может выносить подобные пытки, утверждает журналист. По его словам, заключенный сказал родным «Я такого ада не испытывал никогда».

Левкович уточнил, что по приезду в Москву Марцинкевич надеялся обратиться за помощью, чтобы защитить себя и пресечь пытки. «Видимо, ничего не прекратилось, а только усилилось», — заключил журналист.

Днем 16 сентября поступили сообщения о самоубийстве Тесака. Его тело нашли в одиночной камере. Осужденного готовили для пересылки в Москву. Утверждается, что он оставил предсмертную записку. Адвокат Алексей Михальчик выразил «очень серьезные сомнения» в суициде подзащитного.

В декабре 2018 года Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года Тесак заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.