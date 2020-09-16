Россиянин избивал крапивой и насиловал 7-летнюю дочь 

Житель Курганской области , воспитывая 7-летнюю дочь, бил ребенка кустами крапивы, а однажды изнасиловал, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления. Суд, рассмотрев дело тирана, приговорил его к длительному заключению.

Правоохранители выяснили, что под горячую руку 31-летнему мужчине попадалась не только девочка, но и её мать. Обеих осужденный систематически избивал.

«В декабре 2019 года он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Суд, рассмотрев дело, приговорил мужчину к 14 годам заключения в колонии строгого режима

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье родители 11-летней девочки пожаловались на приставания к их ребенку со стороны курьера службы доставки компании «Бургер Кинг». Мужчина, познакомившись с школьницей в ходе доставки заказа, впоследствии начал слать ей на телефон пошлые сообщения с недвусмысленными намеками.