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Адвокат рассказал о визитах к Тесаку «специальных людей» перед суицидом 

Lenta.ru 29 минут назад
К националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку) приходили в СИЗО «специально обученные люди», которые добивались от него признательных показаний по убийствам. Об этом Business FM сообщил его адвокат Владимир Краснов.

«Приезжали специально обученные люди из Москвы и вместе с местными специально обученными товарищами добивались признательных показаний в совершении неких убийств. Якобы он написал явку с повинной, и его для продолжения следственных действий везли в Москву. Мы [адвокаты и родственники] его ждали здесь недели через две, чтобы подключиться и все выяснить», — рассказал Краснов.

Другой адвокат Тесака Алексей Михальчик сообщал, что его подзащитного во время этапа в Красноярске поместили в так называемую пресс-хату и там выбивали показания, заставляя признаться в совершении тяжких преступлений. Защитники усомнились в самоубийстве Марцинкевича, указав, что ранее он вскрывал себе вены в знак протеста.
Тесака пытали
16 сентября тело Тесака нашли в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».
В челябинском ГУ ФСИН официально подтвердили смерть российского националиста.
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Происшествия , Видео , Максим Марцинкевич , ФСИН , Москва
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