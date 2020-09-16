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Опубликована предсмертная записка Тесака 

Артём Кульша 14 минут назад
Совершивший самоубийство националист Максим «Тесак» Марцинкевич в предсмертной записке попросил отправить письмо и его некоторые личные вещи его гражданской жене. Об этом сообщает телеграм-канал #фсинсегодня.
Тесак найден мертвым в СИЗО
Ранее, как сообщал «Рамблер», 36-летний Тесак покончил с собой в одиночной камере в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске. #фсинсегодня опубликовал предсмертную записку, которую он оставил.

«Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН-письмо по адресу. Вот номер: (зачеркнуто. — Прим. ред.), Екатерина Руслановна. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу "Протекционизм и коммунизм" и черный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи — утилизировать. 15.09.2020 г. Марцинкевич М. С.», — сказано в ней.

Марцинкевич, как сообщал «Рамблер», был сооснователем общественного движения «Реструкт», признанного в России экстремистским. Он был трижды осужден по статье Уголовного кодекса (УК) России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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Происшествия , ФСИН
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