Ранее телеграм-канал «База» (Baza) сообщил, что Тесак оставил в одиночной камере в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске предсмертную записку, содержание которой пока не известно, и совершил самоубийство при помощи одноразового бритвенного станка. Барецкий подтвердил кончину националиста.

«Мутная история. Скорее всего, это (суицид. — Прим. ред.) подстроили», — заявил он.

Шоумен объяснил это тем, что Марцинкевич — волевой и достаточно неуживчивый человек. Он добавил, что шокирован смертью Тесака и в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.

36-летний Марцинкевич, как сообщал «Рамблер», был сооснователем общественного движения «Реструкт», признанного в России экстремистским. Он был трижды осужден по статье Уголовного кодекса (УК) России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».