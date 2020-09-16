Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мутная история: Барецкий о смерти Тесака 

Артём Кульша 32 минуты назад
Самоубийство националиста Максима «Тесака» Марцинкевича было, скорее всего, подстроено. Об этом шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции «Говорит Москва».
Ранее телеграм-канал «База» (Baza) сообщил, что Тесак оставил в одиночной камере в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске предсмертную записку, содержание которой пока не известно, и совершил самоубийство при помощи одноразового бритвенного станка. Барецкий подтвердил кончину националиста.

«Мутная история. Скорее всего, это (суицид. — Прим. ред.) подстроили», — заявил он.

Шоумен объяснил это тем, что Марцинкевич — волевой и достаточно неуживчивый человек. Он добавил, что шокирован смертью Тесака и в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.
36-летний Марцинкевич, как сообщал «Рамблер», был сооснователем общественного движения «Реструкт», признанного в России экстремистским. Он был трижды осужден по статье Уголовного кодекса (УК) России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Комментарии 5
Происшествия , Видео , Стас Барецкий , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Пугачевой удивило поклонников
Лицо Пугачевой удивило поклонников
Десантники РФ прибыли в Белоруссию
Десантники РФ прибыли в Белоруссию
«Гости скандалят»: россияне возмущены отдыхом в Турции
«Гости скандалят»: россияне возмущены отдыхом в Турции
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Видео
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение