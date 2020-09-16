Адвокат усомнился в самоубийстве Тесака 

Адвокат российского националиста Максима Марцинкевича , известного как Тесак, усомнился в том, что его подзащитный покончил собой. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его словам, версия о самоубийстве, которая была озвучена сразу после обнаружения тела Тесака в камере СИЗО , нуждается в проверке.

Ранее сообщалось, что Марцинкевича нашли мертвым в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Известно, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.