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Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью 

РИА Новости и ещё 42 12 часов назад
Тесак найден мертвым в СИЗО
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Националист Максим Марцинкевич, найденный мертвым в СИЗО, неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Ранее ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
"В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года — должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло. Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет", — сказала правозащитница.
Меркачева добавила, что она посылала запросы в Красноярск. "Нам надо было бить тревогу", — подчеркнула правозащитница.
"Марцинкевич писал, что скоро все узнают, что с ним там происходит, он говорил: главное — доехать до Москвы", — сказала Меркачева.
Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ, что позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта наказания.
В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.
После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в Сосногорске, а позже — в следственные изоляторы Красноярского края и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.
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Комментарии 2
Происшествия , Другое , Ева Меркачева , Максим Марцинкевич , Генпрокуратура РФ , СИЗО "Лефортово" , СКР , ФСИН , РИА Новости , Москва , Челябинская Область
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