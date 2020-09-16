Тесак найден мертвым в СИЗО

"В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года — должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло. Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет", — сказала правозащитница.

Меркачева добавила, что она посылала запросы в Красноярск. "Нам надо было бить тревогу", — подчеркнула правозащитница.

"Марцинкевич писал, что скоро все узнают, что с ним там происходит, он говорил: главное — доехать до Москвы", — сказала Меркачева.

Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ, что позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта наказания.

В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.