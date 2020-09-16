Тесак найден мертвым в СИЗО

«Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком», — говорится в сообщении.