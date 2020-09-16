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Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО 

ИА Regnum и ещё 56 1 час назад
Тесак найден мертвым в СИЗО
Фото: ТАСС
Известный российский националист Максим Марцинкевич, также известный как «Тесак», покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Максиму Марцинкевичу, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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Происшествия , Другое , Максим Марцинкевич , Мосгорсуд , ФСИН , Челябинск
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