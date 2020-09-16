Японская актриса совершила самоубийство в 36 лет

Японская актриса Сэй Асина (настоящее имя — Игараси Ая) из фильма «Шелк» покончила с собой. Об этом сообщает Variety.

Полиция Токио и агент актрисы подтвердили, что девушка совершила самоубийство в своей квартире. Асине было 36 лет.

Тело Сэй обнаружил ее брат. Он переживал, что сестра не отвечает на сообщения и звонки, поэтому решил приехать к ней в квартиру. Никакой предсмертной записки девушка не оставила.