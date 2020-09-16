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Японская актриса из фильма «Шелк» совершила самоубийство в 36 лет 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Японская актриса совершила самоубийство в 36 лет
Фото: globallookpress.com
Японская актриса Сэй Асина (настоящее имя — Игараси Ая) из фильма «Шелк» покончила с собой. Об этом сообщает Variety.
Полиция Токио и агент актрисы подтвердили, что девушка совершила самоубийство в своей квартире. Асине было 36 лет.
Тело Сэй обнаружил ее брат. Он переживал, что сестра не отвечает на сообщения и звонки, поэтому решил приехать к ней в квартиру. Никакой предсмертной записки девушка не оставила.
Сэй Асина родилась 22 ноября 1983 года. Переехав в Токио, будучи подростком, девушка начала карьеру модели. Ее дебют на экране состоялся в 2003 году, когда она снялась в телесериале «Вставай!». Наибольшую известность Сэй принесла одна из главных ролей в фильме Франсуа Жирара «Шелк», адаптации одноименного романа итальянского писателя Алессандро Барикко. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто в 2007 году.
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