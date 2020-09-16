Три пьяные россиянки угодили в скандал в Турции

Сотрудники турецкой полиции задержали трех россиянок за нападение на медсестру в отеле в курортной провинции Анталья на юге Турции . Об этом сообщило в среду агентство Demiroren.

По его данным, девушки пришли в медкабинет при гостинице, так как одна из них жаловалась на боль в ступне. Поскольку врач принимал другого пациента, медсестра Исмира Озтюрк попросила их подождать и надеть медицинские маски. После этого между ними завязался конфликт, в результате которого, по утверждениям агентства, одна из гражданок России бросила в Озтюрк тапок.

Приехавшие в отель сотрудники полиции задержали россиянок, отвезли сначала в участок, а потом в больницу, где было установлено, что они находились в алкогольном опьянении.