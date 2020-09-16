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СМИ: в Анталье задержали трех россиянок за нападение на медсестру в отеле 

ТАСС 32 минуты назад
Три пьяные россиянки угодили в скандал в Турции
Фото: depositphotos.com
Сотрудники турецкой полиции задержали трех россиянок за нападение на медсестру в отеле в курортной провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщило в среду агентство Demiroren.
По его данным, девушки пришли в медкабинет при гостинице, так как одна из них жаловалась на боль в ступне. Поскольку врач принимал другого пациента, медсестра Исмира Озтюрк попросила их подождать и надеть медицинские маски. После этого между ними завязался конфликт, в результате которого, по утверждениям агентства, одна из гражданок России бросила в Озтюрк тапок.
Приехавшие в отель сотрудники полиции задержали россиянок, отвезли сначала в участок, а потом в больницу, где было установлено, что они находились в алкогольном опьянении.
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Происшествия , Турция
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