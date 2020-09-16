Под Тулой пьяная женщина несколько раз уронила коляску с ребёнком. В соцсетях опубликован ролик, как женщина несколько раз падает вместе с несовершеннолетним в местном скейт-парке.

Скриншот из видео "360"

По предварительным данным, видео сняли школьники. В процессе съёмок они испугались за здоровье ребёнка и вызвали полицию.

Инцидент произошел в Ефремове, сообщает телеканал «360».

Региональный следственный комитет назначил проверку. По выявленному в СМИ сообщению о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей проводится проверка, говорится на сайте ведомства.