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Под Тулой пьяная женщина несколько раз уронила коляску с ребёнком 

Говорит Москва 42 минуты назад
Под Тулой пьяная женщина несколько раз уронила коляску с ребёнком. В соцсетях опубликован ролик, как женщина несколько раз падает вместе с несовершеннолетним в местном скейт-парке.
Скриншот из видео "360"
По предварительным данным, видео сняли школьники. В процессе съёмок они испугались за здоровье ребёнка и вызвали полицию.
Инцидент произошел в Ефремове, сообщает телеканал «360».
Региональный следственный комитет назначил проверку. По выявленному в СМИ сообщению о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей проводится проверка, говорится на сайте ведомства.

«Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о том, что 15 сентября 2020 года в городе Ефремове Тульской области женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на скейтплощадке, допустила неосторожное обращение и опрокидывание коляски с малолетним ребенком, в результате чего ребенок выпал из коляски и получил телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Тульской области.

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Происшествия , Видео , СКР
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