Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей 

Тела девочек с признаками насильственной смерти обнаружила их мать в минувший вторник, вернувшись с работы. В совершении данного преступления подозревается сожитель женщины. Его уже объявили в федеральный розыск. По одной из версий, причиной убийства детей стала ревность.