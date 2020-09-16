Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних сестер девяти и четырнадцати лет в одной из квартир города Рыбинска в Ярославской области. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Тела девочек с признаками насильственной смерти обнаружила их мать в минувший вторник, вернувшись с работы. В совершении данного преступления подозревается сожитель женщины. Его уже объявили в федеральный розыск. По одной из версий, причиной убийства детей стала ревность.