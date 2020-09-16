Жительница Ярославской области вернулась домой после работы и обнаружила тела двух своих дочерей — девяти и 14 лет. Сестер, предположительно, убил сожитель женщины, который скрылся с места преступления. Причиной трагедии, по одной из версий, стала ревность. Женщина была на работе полтора дня, а ее возлюбленный якобы подумал, что она с другим.

В Ярославской области мать вернулась с работы и обнаружила тела своих малолетних дочерей. Трагедия произошла в Рыбинске . По данным следствия, их убили.

«15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Как передает местный портал 76.ru, сотрудники органов пытаются установить и задержать причастного к совершению преступления.

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СК России по Ярославской области», — добавили в СК по региону.

областной прокуратуре рассказали, что семья девочек около месяца назад переехала в Рыбинск из Омской области. РЕН ТВ сообщает, что мать девочек приехала с ними к местному жителю, с которым познакомилась по интернету. Они стали вместе жить.

«Недавно списывались, она была счастлива и все было замечательно, мы за нее порадовались», — рассказала в комментарии kp.ru коллега матери убитых с ее прежней работы в Омской области.

«Рассказала, что дети называют его [сожителя] папой, что они к нему очень хорошо относятся и он к ним тоже. Бедная, как же она теперь», — добавила она.

По ее словам, коллега была довольно закрытой и о своей личной жизни почти никому не рассказывала. Но знакомство с жителем Рыбинска довольно быстро завершилось переездом к нему, что удивило знакомых женщины.

РЕН ТВ пишет, что женщина ушла на работу примерно в 7 утра накануне, а вернулась только 15 сентября (по данным местных СМИ, она работает врачом) и обнаружила в квартире тела дочерей и отсутствие сожителя, который теперь является главным подозреваемым.

Издание отмечает, что девочки были зарезаны. По одной из версий, причиной стала ревность. Возлюбленный женщины якобы решил, что раз ее нет дома полтора дня, то она проводит время с другим мужчиной. В результате он расправился с детьми женщины.

Портал ярославской «Комсомольской правды» сообщает, что мужчина ранее был судим. При этом мать убитых якобы не знала об этом. На сайте со ссылкой на источник отмечается, что он «уже был судим за убийство малолетнего ребенка и изнасилование». На свободу мужчина якобы вышел в 2010 году. В правоохранительных органах официально информацию не подтверждали, но указывали на судимость мужчины.

При этом в соцсетях и в СМИ распространились ориентировки на разыскиваемого сожителя матери детей. «Средний рост, на вид около 40 лет, был одет в красный спецкостюм и темную кепку, может передвигаться на белом велосипеде», — пишет РЕН ТВ.

На трагедию обратил внимание глава Рыбинска Денис Добряков

«Страшная трагедия — смерть детей. Нет прощения тем, кто в ней повинен. Приношу свои соболезнования родным девочек. Надеюсь, что возмездие настигнет убийцу», — написал в соцсетях.