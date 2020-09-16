Новый адвокат Ефремова попал на видео 

Михаил Ефремов, находящийся в данный момент в СИЗО, сменил адвоката. Вместо Эльмана Пашаева актера теперь будет защищать Роман Филиппов. Филиппов состоит в реестре адвокатов города Москвы и ведет профессиональную деятельность с 2014-го года. О новом защитнике Ефремова также известно, что он является профессиональным спортсменом. Филиппов неоднократно становился чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.
Роман Филиппов будет представлять интересы Михаила Ефремова при обжаловании приговора о смертельном ДТП, в котором актер, находясь в нетрезвом виде за рулем, столкнулся с фургоном Сергея Захарова на встречной полосе. Позже Захаров погиб в больнице.