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Пьяная мать с коляской попыталась покорить трамплин в скейтпарке: видео 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Пьяная мать с коляской развлеклась в скейтпарке
Фото: tula1 online, Вконтакте
Женщина неоднократно уронила коляску с ребенком внутри.
В Тульской области в городе Ефремов посетители скейтпарка стали свидетелями вопиющего случая.
Женщина, по сообщениям очевидцев находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась показать навыки в экстремальном спорте, забегая на трамплин с детской коляской.
В коляске, несколько раз упавшей на землю, находился маленький ребенок.
На кадрах видно, как младенец, возможно получивший травмы в ходе случившего, рыдает на руках у матери после ее неудачного трюка.
Пользователи Сети, куда был выложен ролик, были крайне возмущены увиденным, и предложили автору видео отправить его в органы опеки.
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Происшествия , Общество , Тульская Область
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