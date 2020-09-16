Раскрыта схема мошенников с загранпаспортами

«Многие мошенники пользуются неопытностью людей и рекламируют в интернете услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Цена зависит от срока, но она всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций, в которых также предлагают сократить ожидание», — рассказал Уткин.