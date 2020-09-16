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Россиян предупредили о мошенничестве с загранпаспортами 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Раскрыта схема мошенников с загранпаспортами
Фото: ТАСС
Сегодня в интернете часто встречаются предложения ускорить получение загранпаспорта. Павел Уткин призывает россиян не доверять сомнительным сайтам, потому как чаще всего граждане РФ сталкиваются с обманом в этом деле. Оформление документа проще и дешевле сделать по официальным каналам. Проверенный способ предотвратит столкновения с нежелательными мошенниками.

«Многие мошенники пользуются неопытностью людей и рекламируют в интернете услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Цена зависит от срока, но она всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций, в которых также предлагают сократить ожидание», — рассказал Уткин.

Эксперт подчеркнул, что граждане могут получить актуальную информацию о стоимости услуги, позвонив по официальному номеру телефона Федеральной миграционной службы, передает агентство «Прайм».
Ранее Центробанк указал, как бороться с телефонными мошенниками.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Павел Уткин , Центральный банк России
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