Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде . Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Он назвал инцидент не только цинизмом, но и отсутствием нравственности у помывших обувь людей. Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. По его словам, это выявила инициированная им проверка.

«Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Чечни.

Он отметил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности, поскольку действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность, добавил Кадыров.

По словам главы Чечни, человек может совершить проступок по глупости. Однако в ином случае — «он нелюдь без религии и национальности», который должен понести наказание, предусмотренное законом.

14 сентября в соцсетях появилось видео , на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике.

«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика.