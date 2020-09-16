На украинского комика напала толпа в Киеве

На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".

Как сообщается на странице проекта в Facebook, инцидент произошел перед выступлением Шатайло на стендап-концерте. Напавшие на Шатайло повалили его на землю и брызнули ему в лицо газом. В результате он отделался легкими травмами.

Агрессию спровоцировал пост комика, в котором тот пошутил "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации".