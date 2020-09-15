В Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом 

В Москве за последние сутки умерли еще 10 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5016 человек. Накануне сообщалось о 13 умерших.

В России за последние сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве (730), Санкт-Петербурге (206), а также в Ростовской (165) и Московской (151) областях.