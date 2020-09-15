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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным 

ТАСС 51 минуту назад
Россия задала ЕС вопросы о ситуации с Навальным
Фото: ТАСС
Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении. Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник на сайте российской миссии.
Как сообщили ТАСС в постпредстве, "этот документ был ранее направлен в Европарламент". "Он адресован депутатам ЕП и широкой европейской общественности", — отметили в миссии.
"В течение последних недель мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании как в официальных кругах ЕС, так и в СМИ вокруг инцидента, который произошел с российским активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года, — отмечается в комментарии. — Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела. В контексте дебатов в Европарламенте по этой теме мы призываем официальных лиц ЕС и депутатов Европарламента посмотреть на некоторое количество наших вопросов". В документе далее приводятся девять вопросов, которые не находят никакого объяснения в западной версии об отравлении Навального.

Есть вопросы

"Есть ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей в отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом, подпадающим под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был выявлен? Какой смысл российским властям травить Навального, принимая во внимание, что уровень его популярности едва ли достигает 2%, согласно проведенному в июле опросу Левада-центра — независимой неправительственной социологической организации (которая имеет в России статус иностранного агента — прим. ТАСС)?", — так сформулированы первые два вопроса российской стороны.
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Комментарии 33
Происшествия , Алексей Навальный , ЕС , Европарламент , Левада-центр , ИТАР-ТАСС , Москва
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