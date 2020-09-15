Россия задала ЕС вопросы о ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным , указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении. Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник на сайте российской миссии.

Как сообщили ТАСС в постпредстве, "этот документ был ранее направлен в Европарламент". "Он адресован депутатам ЕП и широкой европейской общественности", — отметили в миссии.

"В течение последних недель мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании как в официальных кругах ЕС, так и в СМИ вокруг инцидента, который произошел с российским активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года, — отмечается в комментарии. — Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела. В контексте дебатов в Европарламенте по этой теме мы призываем официальных лиц ЕС и депутатов Европарламента посмотреть на некоторое количество наших вопросов". В документе далее приводятся девять вопросов, которые не находят никакого объяснения в западной версии об отравлении Навального.

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