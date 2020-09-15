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Не насильник: отца сестер Хачатурян решили оправдать 

Вероника Полынина 1 час назад
Не насильник: отца сестер Хачатурян решили оправдать
Фото: ТАСС
Родственники Михаила Хачатуряна потребовали реабилитировать его и признать непричастным к насилию в отношении своих дочерей, пишет «Московский комсомолец».
Адвокат сестры Хачатуряна Алексей Папенов подал жалобу в Следственный комитет России на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила.
Родственница недовольна тем, что в возбуждении дела было отказано в связи со смертью Хачатуряна, а не по реабилитирующим основаниям. Сестра хочет добиться, чтобы Хачатуряна оправдали как невиновного в истязаниях и насильственных действиях сексуального характера в отношении дочерей.
Как сообщал «Рамблер», в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны Хачатуряна.
В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Марии, Крестине и Ангелине обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции.
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Происшествия , Михаил Хачатурян , СКР , Московский комсомолец
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