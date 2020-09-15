Скандал в Турции: туристов из РФ срочно депортировали

Российских туристов, ехавших в турецкой Анталье в одном автобусе с больным коронавирусом, досрочно отправили на родину, пишет «Новый день»

7 сентября российские туристы прибыли из Москвы в Анталью, затем на автобусе их развезли по отелям. Через три дня выяснилось, что один из пассажиров автобуса сдал положительный тест на COVID-19.

Всех пассажиров автобуса изолировали в номерах отелей, запретив выходить. 12 и 13 сентября после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус россиян попросили срочно собрать вещи, доставили в аэропорт и вывезли в Москву. При этом у некоторых туристов путевки заканчивались лишь 20 сентября.

Представители туроператора Anex Tour заявили, что ситуация контролируется Минздравом Турции, и отели лишь выполняли распоряжение вышестоящей инстанции. В компании отметили, что во время изоляции туристов обеспечили питанием и напитками, а после получения результатов тестов предложили альтернативу: досрочно вернуться домой или продолжить находиться на изоляции в отеле. Вопрос о возмещении денег за часть несостоявшегося отдыха туроператор предложил решать в индивидуальном порядке.

Как ранее писал «Рамблер», с 10 августа, когда возобновилось авиасообщение с турецкими курортами, в Анталье было зафиксировано 8 случае заражения россиян коронавирусом.