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Скандал в Турции: российских туристов экстренно депортировали из страны 

Вероника Полынина 37 минут назад
Скандал в Турции: туристов из РФ срочно депортировали
Фото: ТАСС
Российских туристов, ехавших в турецкой Анталье в одном автобусе с больным коронавирусом, досрочно отправили на родину, пишет «Новый день».
7 сентября российские туристы прибыли из Москвы в Анталью, затем на автобусе их развезли по отелям. Через три дня выяснилось, что один из пассажиров автобуса сдал положительный тест на COVID-19.
Всех пассажиров автобуса изолировали в номерах отелей, запретив выходить. 12 и 13 сентября после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус россиян попросили срочно собрать вещи, доставили в аэропорт и вывезли в Москву. При этом у некоторых туристов путевки заканчивались лишь 20 сентября.
Представители туроператора Anex Tour заявили, что ситуация контролируется Минздравом Турции, и отели лишь выполняли распоряжение вышестоящей инстанции. В компании отметили, что во время изоляции туристов обеспечили питанием и напитками, а после получения результатов тестов предложили альтернативу: досрочно вернуться домой или продолжить находиться на изоляции в отеле. Вопрос о возмещении денег за часть несостоявшегося отдыха туроператор предложил решать в индивидуальном порядке.
Как ранее писал «Рамблер», с 10 августа, когда возобновилось авиасообщение с турецкими курортами, в Анталье было зафиксировано 8 случае заражения россиян коронавирусом.
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Происшествия , Минздрав РФ , Анталья , Москва , Турция
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