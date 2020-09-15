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В Рыбинске разыскивают убийцу двух детей 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
В Рыбинске разыскивают убийцу двух детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ярославской области разыскивают местного жителя по подозрению в убийстве двух детей. Тринадцати— и восьмилетняя девочки были дочерьми его сожительницы.
Преступление было совершено 15 сентября в Рыбинске. Вернувшись с работы, женщина обнаружила тела своих детей с ножевыми ранениями. Мужчины дома не было. Именно его сыщики подозревают в расправе. Возможным мотивом к этому могла стать ревность, так как последние 1,5 дня женщина провела на работе, сообщает Telegram-канал «112».
Установлено, что подозреваемый покинул дом на белом велосипеде. Его приметы: на вид около 40 лет, рост средний, был одет в красный спецкостюм и тёмную кепку. Ориентировку на мужчину разослали по всей стране.
Известно, что пара стала жить вместе около месяца назад. Женщина с дочерьми переехала в Рыбинск к возлюбленному из другого города.
Ранее NEWS.ru писал о двойном убийстве в Вологодской области. В одной из деревень мужчина зарезал свою жену и её пятилетнюю дочку. Пытаясь скрыть следы преступления, он поджёг дом.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Рыбинск , Ярославская Область
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