ЧП на Крымском мосту: судам угрожает опасность

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Баржа повредила Крымский мост в Москве 

Вероника Полынина 58 минут назад
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Фото: РИА Новости
Крымский мост в Москве поврежден проходившей мимо баржей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Гормост».
Несущие конструкции моста не пострадали, в настоящий момент ведется демонтаж поврежденного элемента, чтобы он не создавал аварийных ситуаций для проходящих по Москва-реке судов.

«Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи. Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался от балки и повис», — рассказали в «Гормосте».

Функционирование моста продолжается в обычном режиме.
Как сообщал «Рамблер», Крымский мост в Москве соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Мост был построен в 1938 году по проекту архитектора Александра Власова и инженера Бориса Константинова. В 2007 году правительство Москвы включило мост в реестр охраняемых объектов культурного наследия столицы.
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Происшествия , Борис Константинов , Александр Власов , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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