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Назван новый адвокат Ефремова 

Lenta.ru 41 минуту назад
Новым адвокатом актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, станет Роман Филиппов. Защитник будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор, сообщает «Московский комсомолец» во вторник, 15 сентября.
По данным газеты, статус адвоката Филиппов получил еще в 2014 году, и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения Ефремова рассказала, что осужденный на восемь лет актер встретился в СИЗО с «новыми адвокатами».
14 сентября сообщалось, что артист окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым. Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Татьяна Потяева , Сергей Захаров , Роман Филиппов , ФСИН , Московский комсомолец , Москва
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