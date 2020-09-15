Назван новый адвокат Ефремова 

Новым адвокатом актера Михаила Ефремова , осужденного за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве , станет Роман Филиппов . Защитник будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор, сообщает «Московский комсомолец» во вторник, 15 сентября.

По данным газеты, статус адвоката Филиппов получил еще в 2014 году, и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения Ефремова рассказала, что осужденный на восемь лет актер встретился в СИЗО с «новыми адвокатами».

14 сентября сообщалось, что артист окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым . Договор с юристом истек после приговора суда. Продолжать работу с защитником, получив восемь лет колонии, артист не захотел.