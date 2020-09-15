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Пашаева и Добровинского решили наказать за дело Ефремова 

Мария Иванова 19 минут назад
Пашаева и Добровинского решили наказать за дело Ефремова
Фото: РИА Новости
Минюст призвал адвокатские палаты возбудить дисциплинарные производства в отношении адвокатов, работавших по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, представления о дисциплинарных производствах поступили в палаты из управлений Минюста по Москве и Северной Осетии.
Минюст добивается наказания защитника Ефремова Эльмана Пашаева и адвоката потерпевших Александра Добровинского за их публичные высказывания по делу.
В управлениях министерства считают, что заявления адвокатов нарушали профессиональную этику и демонстрировали пренебрежение правилами адвокатской профессии.
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
Его адвоката Пашаева обвиняли в превращении процесса в фарс: он продвигал версию, что Ефремов не находился за рулем в момент аварии, рассказывал о портрете Владимира Путина на кухне актера, и интриговал общественность тайным свидетелями.
В Минюсте предлагали прекратить адвокатский статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.
Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Владимир Путин , Минюст РФ , ФСИН
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