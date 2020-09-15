Пашаева и Добровинского решили наказать за дело Ефремова 

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По данным агентства, представления о дисциплинарных производствах поступили в палаты из управлений Минюста по Москве и Северной Осетии.

В управлениях министерства считают, что заявления адвокатов нарушали профессиональную этику и демонстрировали пренебрежение правилами адвокатской профессии.

Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.

Его адвоката Пашаева обвиняли в превращении процесса в фарс: он продвигал версию, что Ефремов не находился за рулем в момент аварии, рассказывал о портрете Владимира Путина на кухне актера, и интриговал общественность тайным свидетелями.