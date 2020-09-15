На участника скандальной вечеринки силовиков завели дело

Тюменец Денис Девкин, который присутствовал на банкете силовиков и выкрикивал «Жизнь ворам!», заподозрен по статье 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ . Об этом во вторник, 15 сентября, в пресс-службе полиции Тюмени заявили изданию Znak.com.

По словам источника издания, на Девкина в отдел полиции №7 подала заявление его сожительница: потерпевшая сообщила, что мужчина якобы избил ее. В свою очередь источник регионального издания 72.RU сообщает, что подозреваемый вывез потерпевшую на кладбище и там из ревности угрожал ей травматическим пистолетом.

17 августа сообщалось, что бывший тюменский следователь Рафик Аглиуллин, уволенный со службы после банкета силовиков с выкриками «Жизнь ворам!», стал адвокатом.

Аглиуллина уволили после того, как он отметил получение нового звания в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» (запрещенная в России экстремистская организация) и «Жизнь ворам!».

О банкете, который состоялся 7 февраля в ресторане грузинской кухни «СаЛобио», стало известно после того, как видео оттуда разошлось по соцсетям. Его автором стал Денис Девкин, который с 2007 по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.