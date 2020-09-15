Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Выкрикивающего «Жизнь ворам!» на банкете силовиков обвинили в угрозе убийством 

Lenta.ru 1 час назад
На участника скандальной вечеринки силовиков завели дело
Фото: 72.ru
Тюменец Денис Девкин, который присутствовал на банкете силовиков и выкрикивал «Жизнь ворам!», заподозрен по статье 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Об этом во вторник, 15 сентября, в пресс-службе полиции Тюмени заявили изданию Znak.com.
По словам источника издания, на Девкина в отдел полиции №7 подала заявление его сожительница: потерпевшая сообщила, что мужчина якобы избил ее. В свою очередь источник регионального издания 72.RU сообщает, что подозреваемый вывез потерпевшую на кладбище и там из ревности угрожал ей травматическим пистолетом.
17 августа сообщалось, что бывший тюменский следователь Рафик Аглиуллин, уволенный со службы после банкета силовиков с выкриками «Жизнь ворам!», стал адвокатом.
Аглиуллина уволили после того, как он отметил получение нового звания в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» (запрещенная в России экстремистская организация) и «Жизнь ворам!».
О банкете, который состоялся 7 февраля в ресторане грузинской кухни «СаЛобио», стало известно после того, как видео оттуда разошлось по соцсетям. Его автором стал Денис Девкин, который с 2007 по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.
Последние новости
России задали вопросы о пытках бутылкой борца с «кадыровской диктатурой» России задали вопросы о пытках бутылкой борца с «кадыровской диктатурой» Рост числа случаев коронавируса в Москве объяснили Рост числа случаев коронавируса в Москве объяснили Россия совершила крупнейшую атаку на террористов в Сирии Россия совершила крупнейшую атаку на террористов в Сирии
Комментарии
Происшествия , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашаева и Добровинского решили наказать за дело Ефремова
Пашаева и Добровинского решили наказать за дело Ефремова
Россиянку попросили раздеться на собеседовании
Россиянку попросили раздеться на собеседовании
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве
В Минске ОМОН провёл задержания на «женском марше»
В Минске ОМОН провёл задержания на «женском марше»
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение