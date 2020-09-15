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Взрывы произошли на складе боеприпасов в Чехии 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
На складе боеприпасов в Чехии прогремели взрывы
Фото: depositphotos/digidream
Взрывы произошли на складе боеприпасов на северо-западе Чехии, сообщает местная газета Mlada fronta DNES.
Инцидент произошел в городе Билина в Устецком крае. Жильцов расположенных рядом со складом домов эвакуировали. Въезд в город перекрыт полицией до ликвидации пожара.
Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты выясняют возможные причины произошедшего.
На прошлой неделе взрыв произошел у гостиницы в городе Чжухай на юге Китая. Рядом с эпицентром находились десятки прохожих. Два человека получили легкие травмы, один — ожоги.
Также оказались повреждены расположенные поблизости жилые и коммерческие здания. Отмечалось, что причиной ЧП мог стать взрыв газа. На месте происшествия работали 11 пожарных расчетов.
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Происшествия , В мире , Чехия
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