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Россиянин изнасиловал и закопал молодую попутчицу 

Lenta.ru 34 минуты назад
Россиянин изнасиловал и закопал молодую попутчицу
Фото: sledcom.ru
Россиянин изнасиловал, а затем задушил и закопал девушку, которая искала попутку у села Иркутского района. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.
23 мая в Иркутске без вести пропала 25-летняя девушка. Допросив свидетелей, сотрудники правоохранительных органов установили, что последний раз пропавшую видели у села Урик (Иркутский район), когда она садилась в грузовик. Эксперты-криминалисты, улучшив записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратора свидетелей, установили номер автомобиля. Уже 26 мая водителя задержали.
На допросе 44-летний мужчина признался, что, увидев девушку, предложил ей помощь, а затем свернул с трассы, заехал в лес и изнасиловал молодую попутчицу. Испугавшись наказания за содеянное, он связал пострадавшую веревкой, положил в кузов грузовика и, отъехав подальше, задушил. Тело убитой он закопал, прихватив с собой ценные вещи девушки.
Задержанному предъявлено обвинение по ряду статей: изнасилование, убийство, кража, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков — при обыске в его доме полицейские нашли пакеты с марихуаной весом более 20 килограммов.
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Происшествия , МВД , Иркутск
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