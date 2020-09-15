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Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Разрушительный оползень в Киргизии остановил работу на крупном угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области Киргизии. Мощный камнепад заблокировал русло реки Кара-Кече и автотрассу Дыйкан — Кара-Кече. Оборваны линии электропередачи. О погибших и пострадавших информации нет.
Как сообщает РЕН ТВ, Кара-Кече является одним из самых крупных месторождений в республике. Находящиеся там запасы угля оцениваются в 400 млн тонн. При этом основная часть потребляемого в стране угля добывается на этом месторождении.
Происшествия , Видео , В мире , Кыргызстан
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