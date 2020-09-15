Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео 

Разрушительный оползень в Киргизии остановил работу на крупном угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области Киргизии. Мощный камнепад заблокировал русло реки Кара-Кече и автотрассу Дыйкан — Кара-Кече. Оборваны линии электропередачи. О погибших и пострадавших информации нет.
Как сообщает РЕН ТВ, Кара-Кече является одним из самых крупных месторождений в республике. Находящиеся там запасы угля оцениваются в 400 млн тонн. При этом основная часть потребляемого в стране угля добывается на этом месторождении.