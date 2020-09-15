Россиянин открыл огонь по самолету под Москвой

Пилот легкомоторного самолета пожаловался правоохранителям на обстрел в Подмосковье сообщает Telegram-канал Mash. Полицейские задержали пенсионера, который палил в небо из помпового ружья.

Инцидент произошел в районе посёлка Шевлино недалеко от Солнечногорска. Сотрудник учебного центра легкомоторной авиации заявил правоохранителям, что, пролетая над населенным пунктом, услышал звуки выстрелов. Приземлившись, он обнаружил, что обшивка его самолета Piper PA-28 Cherokee была повреждена из огнестрельного оружия.

Полицейские в рамках доследственной проверки сообщения вышли на 57-летнего пенсионера Виктора Клейменова, который, как оказалось, стрелял из помпового ружья MOSSBERG 500A по самолету, пролетавшему над его участком. Мотивы поступка мужчины устанавливаются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы. Инцидент произошел на Таганской улице около дома No15. В ходе конфликта между несколькими мужчинами один из них выхватил оружие и начал стрелять в оппонента. В результате один из участников потасовки был госпитализирован с ранением руки.